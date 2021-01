Kinder- und Jugendmediziner kritisieren Beschluss zu Schulen

Nachrichtenarchiv - 20.01.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Beschluss, Schulen weiter geschlossen zu halten, wird hierzulande besonders kontrovers disuktiert. Lehrerverbände begrüßten die Entscheidung. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, sagte der Augsburger Allgemeinen, den Präsenzunterricht jetzt wieder einzuführen, um die Schulen kurze Zeit später wieder dicht zu machen, wäre das verkehrteste, was man machen könne. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist mit dem Beschluss einverstanden. Kritisch sieht das dagegen der Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, Huppertz. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagt er voraus, dass eine ganze Generation von Schülern ein Leben lang Nachteile erfahren werde. Die jungen Menschen müssten ein Bildungsdefizit in Kauf nehmen und dazu auch noch psychosoziale und motorische Defizite.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.01.2021 11:45 Uhr