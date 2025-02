Kinder und Jugendliche sind zur U18-Bundestagswahl aufgerufen

Berlin: Ab heute können Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland an der U18-Wahl teilnehmen. Damit wird ermittelt, wie diese Altersgruppe bei der Bundestagswahl am 23. Februar abstimmen würde. In Bayern organisiert der Bayerische Jugendring die Wahl. Als Wahllokal dienen oft Schulen, Kirchen oder Jugendorganisationen. Insgesamt gibt es im Freistaat etwa 530 Wahllokale - damit ist Bayern bundesweit Spitzenreiter. An der U18-Wahl für den Landtag hatten 60.000 Kinder und Jugendliche in Bayern teilgenommen. Das Ergebnis der Wahl in diesem Jahr wird am 17. Februar bekannt gegeben.

