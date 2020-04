Kinder in Spanien dürfen erstmals wieder aus dem Haus

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: In Spanien dürfen knapp sieben Millionen Kinder erstmals nach sechs Wochen wieder aus dem Haus. Die Regierung in Madrid hat am Abend die strengen Corona-Ausgangssperren etwas gelockert. Demnach dürfen Kinder einmal am Tag für maximal eine Stunde und in Begleitung eines Erziehungsberechtigten in die Öffentlichkeit, allerdings nur in einem Radius von einem Kilometer um die eigene Wohnung. Erwachsene dürfen weiterhin nur zum Einkaufen, Arbeiten oder für Arztbesuche vor die Tür. Ab kommendem Wochenende sind auch Spaziergänge und Sport im Freien wieder erlaubt. - In Spanien wurden den zweiten Tag in Folge mehr von einer Corona-Erkrankung Genesene als Neuinfizierte gezählt..

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 07:00 Uhr