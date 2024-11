Kinder in Bayern müssen vor der Einschulung Sprachtest ablegen

München: Alle Kinder in Bayern müssen künftig vor der Einschulung einen Sprachtest ablegen und gegebenenfalls anschließend Deutsch-Vorkurse besuchen. Das hat der Landtag mit der Mehrheit von CSU und Freien Wählern beschlossen. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn eine Kita dem Kind bescheinigt, dass es keinen Förderbedarf hat. Die Neuregelung soll erstmals bei den Kindern angewendet werden, die im September 2026 in die Schule kommen. Kinder im vorletzten Kita-Jahr sollen auf ihre Sprachkenntnisse hin getestet werden und bei Defiziten eine Kita mit einem integrierten Vorkurs Deutsch besuchen. Wenn die Sprachkenntnisse danach trotzdem nicht ausreichen, sollen sie von der Einschulung zurückgestellt werden. Die Opposition übte in der Landtagsdebatte scharfe Kritik: Kein Kind werde mit dem Gesetz besser Deutsch lernen, hieß es. Es bleibe auch unklar, wie die Sprach-Förderung aussehen solle. Für Kitas und Schulen gebe es keine zusätzlichen personellen Ressourcen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 19:00 Uhr