Kinder 40 Tage nach Flugzeugabsturz im Urwald gerettet

Bogotá: Eine wochenlange Suche im kolumbianischen Regenwald hat ein glückliches Ende gefunden: 40 Tage nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs haben Einsatzkräfte vier vermisste Kinder lebend gefunden. Präsident Petro veröffentlichte ein Foto, auf dem Soldaten die Geschwister im Alter von 13, neun und vier Jahren sowie ein 12 Monate altes Kleinkind mit Nahrung und Getränken versorgen. Die Kinder hatten nach dem Absturz des Flugzeugs am 1. Mai alleine in einem abgelegenen Urwaldgebiet im Süden Kolumbiens überlebt. An der Suche waren mehr als 200 Menschen beteiligt. Die Mutter der Kinder, der Pilot und ein weiterer Passagier kamen bei dem Absturz ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2023 07:00 Uhr