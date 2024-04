Kind stirbt bei Schusswaffenangriff in finnischer Schule

Helsinki: In einer Grundschule in Finnland hat es einen Schusswaffenangriff gegeben. Nach Angaben der Polizei wurde in der Stadt Vantaa ein zwölfjähriges Kind getötet, zwei weitere Schüler wurden schwer verletzt. Wie es hieß, konnte der mutmaßliche Täter festgenommen und entwaffnet werden. Er soll ebenfalls zwölf Jahre alt sein. Bei den Opfern handelt es sich um Schüler einer sechsten Klasse. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2024 14:45 Uhr