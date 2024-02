Kind könnte Brand in Nördlinger Asylunterkunft verursacht haben

Nördlingen: Ein fünfjähriger Junge hat möglicherweise den Brand in der Asylunterkunft in der schwäbischen Stadt ausgelöst. Das teilte die Polizei mit. Erste Emittlungen deuten darauf hin, dass der junge Bewohner in der Unterkunft mit einem Feuerzeug gespielt haben könnte. Daraufhin geriet wohl die ganze Einrichtung in Brand. Zwölf Menschen wurden verletzt. Ein 64-Jähriger brach auf dem Gelände zusammen und verstarb später im Krankenhaus. Ob er infolge des Brandes starb, ist noch unklar. In dem Asylbewerberheim lebten etwa 130 Menschen. Die Unterkunft wurde durch das Feuer so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden muss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2024 13:00 Uhr