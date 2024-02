Kind könnte Brand in Nördlinger Asylunterkunft verursacht haben

Nördlingen: Ein Kind könnte den tödlichen Brand in einer Asylunterkunft in Nördlingen in Schwaben ausgelöst haben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein fünfjähriger Junge, der in der Einrichtung untergebracht ist, mit einem Feuerzeug gespielt. Die Einrichtung der Wohnung geriet in Brand, das Feuer breitete sich aus. Durch den Brand in der Asylunterkunft kam ein Mensch ums Leben, 12 wurden verletzt. Die Kripo ermittelt.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 26.02.2024 13:00 Uhr