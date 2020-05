Kimmich schießt die Bayern in Dortmund in Führung

Nachrichtenarchiv - 26.05.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dortmund: Seit 18:30 Uhr läuft das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Kurz vor der Halbzeit gingen die Gäste aus München mit 1:0 in Führung. Den Treffer erzielte Kimmich mit einem sehenswerten Heber über Torwart Bürki hinweg. Mit dieser knappen Führung für die Bayern ging es in die Kabinen. Später am Abend setzen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach ihren Kampf um die Champions-League-Plätze fort. Bayer empfängt ab 20.30 Uhr den VfL Wolfsburg, Gladbach ist zeitgleich bei Werder Bremen zu Gast. Außerdem spielt Eintracht Frankfurt gegen Freiburg.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 26.05.2020 18:00 Uhr