Kimmich ist neuer DFB-Kapitän

Zum Fußball: Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer und Ilkay Gündogan hat Julian Nagelsmann die beiden Posten in der Nationalmannschaft neu besetzt: die Kapitänsbinde trägt künftig Bayern-Spieler Joshua Kimmich. Die neue Nummer 1 im Tor ist Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona. Am Samstag trifft die DFB-Elf zum Auftakt der Nations League auf Ungarn. Gespielt wird in Düsseldorf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2024 01:00 Uhr