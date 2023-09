Kim will Putin in Russland treffen

Washington: Nordkoreas Machthaber Kim will nach US-Angaben mit Kreml-Chef Putin über Waffenlieferungen verhandeln. Kim strebe einen diplomatischen Austausch auf höchster Ebene an, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Watson, in Washington. Nach Informationen der "New York Times" will Kim noch diesen Monat Putin in Wladiwostok treffen. Russland und Nordkorea hatten zuletzt angekündigt, unter anderem im Verteidigungsbereich enger zu kooperieren.

