Kim trifft Putin zu Gesprächen in Russland

Moskau: Nordkoreas Machthaber Kim ist im Osten von Sibirien eingetroffen, wo er sich mit Kreml-Chef Putin zu Gesprächen treffen will. Laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass wollen die beiden am Weltraumbahnhof Wostotschny zusammenkommen. Kim ist dort in einem schwer gepanzerten Sonderzug eingetroffen. Die USA vermuten, dass es bei den Gesprächen zwischen den beiden vor allem um Waffengeschäfte gehen wird. Russland benötige dringend Munition für den Krieg gegen die Ukraine. Nordkorea wiederum dürfte auf russische Technologie hoffen, um beispielsweise Satelliten und Atom-U-Boote zu bauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 07:00 Uhr