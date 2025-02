"Killing me softly"-Sängerin Roberta Flack tot

Soulsängerin Roberta Flack gestorben: Nach Angaben ihrer Pressesprecherin starb sie im Alter von 88 Jahren zu Haue im Kreis ihrer Familie. Die amerikanische Sopranistin wurde in den 70er Jahren mit einem Song für einen Clint Eastwood-Film zum Star. Ihr größter Erfolg war der Song "Killing me softly", der 1973 Nummer Eins der US-Charts wurde. In der 90er Jahren coverte die HipHop-Band "Fugees" das Lied und war damit wochenlang auf Platz 1 in den deutschen Charts.

