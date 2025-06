Kiewer Bürgermeister Klitschko wird mit Menschenrechtspreis ausgezeichnet

Frankfurt/Main: Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, bekommt den diesjährigen Franz-Werfel-Menschenrechtspreis. Die Auszeichnung wird dem früheren Weltklasse-Boxer am Mittag in der Frankfurter Paulskirche überreicht. Die Laudatio hält Verteidigungsminister Pistorius. Mit dem Preis soll Klitschkos Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte gewürdigt werden - in der Ukraine und darüberhinaus.

