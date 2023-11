Kiew warnt vor mehr Angriffen im Winter

Kiew: Der ukrainische Präsident hat die Bevölkerung seines Landes vor mehr russischen Angriffen im Winter gewarnt. Wie im Vorjahr müsse sich die Ukraine vor allem gegen verstärkte Attacken auf ihre Infrastruktur wappnen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Ansprache. Die ukrainische Luftverteidigung sei aber dank westlicher Militärhilfe inzwischen deutlich besser aufgestellt. Deutschland will derweil die Militärhilfe für die Ukraine im kommenden Jahr offenbar auf 8 Milliarden Euro verdoppeln. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ist sich die Ampel-Regierung darüber grundsätzlich einig. Der Haushaltsausschuss soll die zusätzlichen Ausgaben am Donnerstag auf den Weg bringen. Mit den Mehrausgaben überträfe Deutschland wohl auch das Zwei-Prozent-Ziel der NATO: Die Verteidigungsausgaben würden dann etwas mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 11:00 Uhr