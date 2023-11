Kiew von mehr als russischen 70 Drohnen angegriffen

Kiew: Die russische Armee hat heute früh einen massiven Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt gestartet. Der Kiewer Bürgermeister Klitschko spricht von mehr als siebzig unbemannten Fluggeräten, mit der es die Flugabwehr zu tun hatte. Die meisten davon seien getroffen worden, so Klitschko. Allerdings hätten Trümmerteile an mehreren Stellen Brände verursacht. So seien ein Mehrfamilienhaus und ein Kindergarten getroffen worden. Er sprach auch von mehreren Verletzten, unter ihnen ein elf Jahre altes Mädchen. Die Menschen waren aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen. Ukrainische Flüchtlinge in Deutschland haben seit gestern Rechtssicherheit für ihren Schutzstatus. Ihre Aufenthaltserlaubnisse sind bis 4. März 2025 verlängert worden. Der Bundesrat hat einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 10:00 Uhr