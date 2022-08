Kiew und Moskau werfen sich Beschuss von AKW vor

Linke warnt vor sozialer Katastrophe wegen Preisanstiegs

Berlin: Wegen der stark gestiegenen Preise für Gas und Lebensmittel infolge des Ukraine-Kriegs droht aus Sicht der Linken eine soziale Katastrophe in Deutschland. Parteichef Schirdewan sagte im ARD-Sommerinterview, dadurch sei auch die Demokratie in Deutschland gefährdet. Gleichzeitig betonte er, die Linke lehne den - so wörtlich - völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ohne Wenn und Aber ab. Darüber werde innerhalb seiner Partei auch gar nicht diskutiert. Ähnlich äußerte sich die AfD-Vorsitzende Weidel im Sommerinterview des ZDF. Den Einmarsch Russlands in die Ukraine bezeichnete sie als handfesten, völkerrechtswidrigen Krieg. Und wenn etwas anderes geäußert werde, sei dies nicht Fraktions- oder Parteilinie der AfD, so Weidel weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2022 23:00 Uhr