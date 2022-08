Kiew und Moskau warnen nach Beschuss von AKW vor radioaktiver Gefahr

Umweltverbände kritisieren Scheitern der Verhandlungen über Hochseeabkommen

Berlin: Umweltschutzorganisationen kritisieren das Scheitern der Verhandlungen über ein Abkommen zum Schutz der Hohen See. Sowohl Greenpeace als auch der World Wide Fund for Nature zeigten sich enttäuscht, traurig und empört. Damit rücke das Ziel vieler Länder, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Hohen See unter Schutz zu stellen, in weite Ferne, hieß es. Der WWF rechnet damit, dass sich die Gesundheit der Weltmeere weiter verschlechtert. Gestern Abend war in New York nach zwei Wochen eine UN-Konferenz zum Schutz der Hohen See ohne Einigung zu Ende gegangen.

