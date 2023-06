Kiew und Moskau geben sich gegenseitig Schuld für Staudamm-Zerstörung

Meldungsarchiv - 07.06.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

New York: Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine geben sich Kiew und Moskau gegenseitig die Schuld. Bei einer kurzfristig einberufenen Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates hat der ukrainische Botschafter Kislizia am späten Abend gesagt, die Sprengung sei ein weiteres Beispiel für den Völkermord Russlands an den Ukrainern. Der russische UN-Botschafter Nebensja erklärte dagegen, dass der Vorfall auf vorsätzliche Sabotage Kiews zurückzuführen und wie ein Kriegsverbrechen einzuordnen sei. Nach ukrainischen Angaben sind rund 42.000 Menschen von Überschwemmungen betroffen.

