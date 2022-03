Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig nach Bombardierung von Theater

Dortmund gewinnt in Mainz 1:0

Mainz: In der Fußball-Bundesliga hat Dortmund in Mainz 1:0 gewonnen. Der Siegtreffer fiel in der 87. Minute. Für Dortmund sind das wichtige Punkte, um am Tabellenführer FC Bayern dranzubleiben. Derzeit trennen beide in der Tabelle vier Punkte. Für die Mainzer war das Spiel am Abend das erste seit knapp drei Wochen. Das Team ist durch zahlreiche Corona-Infektionen geschwächt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.03.2022 22:15 Uhr