Kiew reagiert dankbar auf angekündigte Panzer-Lieferungen aus Deutschland

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat mit Freude und Erleichterung auf die Entscheidung Deutschlands und der USA reagiert, Kiew nun doch Schützenpanzer zu liefern. Er dankte Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden in der Nacht für die Zusage. In seiner Videoansprache erklärte er, dass die Ukraine noch ein Patriot-System und mächtige Panzertechnik bekommen werde, das sei wirklich ein großer Sieg. Botschafter Makeiev twitterte schwarz-rot-goldene Herzen und die Worte «Danke Deutschland». Scholz und Biden hatten gestern in einem Telefonat vereinbart, der Ukraine erstmals Schützenpanzer für den Kampf gegen die russischen Angreifer zu liefern. Die Bundesregierung will mehrere Dutzend Marder sowie ein Patriot-Flugabwehrsystem zur Verfügung stellen. Beide Länder wollen auch ukrainische Streitkräfte an den Panzern ausbilden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2023 06:00 Uhr