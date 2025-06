Kiew: Mindestens 20 Verletzte bei russischem Beschuss

Kiew: Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew mit einem Drohnen- und Raketenangriff überzogen. Dabei wurden laut Bürgermeister Klitschko in der Nacht mindestens 20 Menschen verletzt. Ein Wohnhaus nahe dem Stadtzentrum sei schwer beschädigt worden. In zwei weiteren Kiewer Bezirken lösten demnach herabfallende Trümmer abgeschossener Flugkörper Brände aus. Gleichzeitig wurden in Moskau zwei ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Das teilte der Bürgermeister Sobjanin mit.

