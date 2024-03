Kiew meldet zwei Tote durch russischen Beschuss

Kiew: In der Ukraine sind mindestens zwei Menschen durch russische Angriffe getötet worden. Ein Marschflugkörper habe in der Region Lwiw im Westen des Landes ein Gebäude zerstört und einen Mann getötet, hieß es vom örtlichen Gouverneur. In Charkiw im Nordosten ist nach Behördenangaben ein 19-Jähriger bei einem Luftangriff ums Leben gekommen. Die Angriffe galten nach ukrainischen Angaben der Infrastruktur. Nach mehr als zwei Jahren Angriffskrieg versucht Russlands Armee derzeit wieder verstärkt, die ukrainische Bevölkerung von der Strom- und Wärmeversorgung abzuschneiden. Präsident Selenskyj sprach den Menschen nach den neuen Attacken Mut zu, sich weiter gegen den russischen Terror zu verteidigen. Das von einigen ukrainischen Christen gefeierte Osterfest sei eine Erinnerung daran, dass die Kraft des Geistes das Böse besiegen könne. Die meisten Christen in der Ukraine feiern Ostern nach orthodoxem Brauch erst Anfang Mai.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 20:00 Uhr