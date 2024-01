Kiew meldet Tote und Verletzte bei Raketenangriffen

Kiew: Die ukrainische Hauptstadt ist am Morgen Ziel eines schweren Raketenangriffs geworden. Nach offiziellen Angaben wurde dabei eine Frau getötet, 50 Menschen wurden verletzt. Bewohner Kiews berichteten von Explosionen, Bürgermeister Klitschko von Stromausfällen in mehreren Stadtteilen. Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, setzte Russland mehrere Hyperschallraketen ein. Auch aus anderen Städten wurden Luftangriffe gemeldet. In Charkiw im Osten wurde nach Behördenangaben ein Mensch getötet. In mehreren Städten kam es zu Bränden durch Trümmer von abgeschossenen Kampfdrohnen. Landesweit war die Bevölkerung aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben. Russlands Präsident Putin hatte gestern angekündigt, die Luftschläge gegen militärische Ziele in der Ukraine zu verstärken - als Reaktion auf den ukrainischen Angriff auf die russische Stadt Belgorod am Wochenende.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2024 09:15 Uhr