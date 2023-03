Kiew kündigt nach russischem Angriff Vergeltung an

Nachrichtenarchiv - 03.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat nach einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Saporischja Vergeltung angekündigt. In seiner abendlichen Videoansprache sagte Selensky, die Ukraine werde militärisch und rechtlich auf den Beschuss reagieren. Bei dem Luftangriff in der Nacht zum Donnerstag war ein mehrstöckiges Wohnhaus in Saporischja von einer Rakete getroffen worden. Zwei Bewohner wurden getötet, acht Menschen verletzt. Es werden noch Menschen in den Trümmern vermisst. Moskau wirft seinerseits der Ukraine vor, in der Region Brjansk auf russisches Gebiet vorgestoßen zu sein. Demnach hat ein Trupp sogenannter ukrainischer Saboteure im Grenzgebiet auf russischer Seite Zivilisten beschossen und dabei zwei Menschen getötet. Das Außenministerium in Moskau kündigte an, UN-Generalsekretär Guterres über den Vorfall zu informieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2023 06:00 Uhr