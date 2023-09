Kiew könnte US-Raketen bekommen

Washington: Die USA könnten der Ukraine bald ATACMS-Raketen mit höherer Reichweite zur Verfügung stellen. Nach einem Bericht der "Washington Post" wird das von Kiew angeforderte Waffensystem zur Verteidigung gegen Russland in Kürze bereitgestellt. Demnach geht es um eine Variante der Raketen, die mit Streumunition bestückt werden kann. Laut NBC News stellte US-Präsident Biden dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj vorgestern bei dessen Besuch in Washington die Bereitstellung in kleiner Zahl in Aussicht. Selenskyj schließt derweil seinen Besuch in Kanada ab. Dort hatte er ebenfalls weitere Finanz- und Waffenhilfe zugesichert bekommen - unter anderem 50 gepanzerte Fahrzeuge in den kommenden Jahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 13:15 Uhr