Kiew hat erste drei Gepard-Luftabwehrpanzer erhalten

Nachrichtenarchiv - 25.07.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine hat die ersten Luftabwehrpanzer des Typs Gepard aus Deutschland erhalten. Laut Verteidigungsminister Resnikow sind heute offiziell drei Panzer eingetroffen. Dazu seien auch mehrere Zehntausend Schuss Munition übergeben worden. Die Kämpfe in der Ukraine gehen derweil mit unverminderter Härte weiter. Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Munitionsdepot im Westen des Landes zerstört. Dort lagerten angeblich in den USA hergestellte Raketensysteme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2022 17:00 Uhr