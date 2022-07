Kiew fordert Rotes Kreuz zum Schutz von Kriegsgefangenen auf

Nachrichtenarchiv - 30.07.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Nach dem Angriff auf ein Gefängnis in der Ostukraine mit etwa 50 Toten hat die Ukraine die UNO und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zum Handeln aufgefordert. Präsident Selenskyj appellierte am Abend an beide Organisationen, sie müssten das Leben von Hunderten ukrainischen Kriegsgefangenen schützen. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für den Beschuss des Lagers in der umkämpften Donbass-Region Donezk verantwortlich. Das Rote Kreuz hat unterdessen um Zugang zu dem Gefängnis gebeten. Dabei gehe es darum, die Gesundheit und den Zustand all derer zu bewerten, die zum Zeitpunkt der Attacke anwesend gewesen seien, hieß es. Priorität des Roten Kreuzes sei es jetzt, sicherzustellen, dass die Verletzten lebensrettende Behandlung erhielten.

