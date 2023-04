Kiew bestätigt Drohnenangriff auf die Krim

Meldungsarchiv - 30.04.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Der Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim gestern hat nach Darstellung des ukrainischen Militärs der Vorbereitung auf die geplante Gegenoffensive gedient. Die Unterwanderung der feindlichen Logistik sei ein Teil davon, so eine Armeesprecherin. Infolge des Drohnenangriffs war in Hafenstadt Sewastopol ein großes russisches Treibstofflager in Brand geraten. Tote und Verletzte gab es russischen Angaben zufolge nicht. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes wurden zehn Öltanks zerstört. International wird seit Wochen eine ukrainische Großoffensive erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2023 14:00 Uhr