Kiew bereitet sich auf Umzingelung durch russische Truppen vor

Kiew: Die ukrainische Hauptstadt bereitet sich auf die befürchtete vollständige Blockade durch russische Truppen vor. Bürgermeister Klitschko sagte, man habe Vorräte mit Lebensmitteln und Medikamenten angelegt, um zwei Millionen Kiewer zwei Wochen lang zu versorgen. Das britische Verteidigungsministerium teilte mit, die Stadt drohe bald eingekesselt zu werden. Im Westen des Landes wurde in der Nacht eine Militärbasis nahe der polnischen Grenze angegriffen. Die ukrainischen Behörden sprechen von mindestens 35 Toten. In der Ortschaft Popasna westlich von Luhansk sollen in der Nacht Phosphorbomben eingesetzt worden sein. Es gebe unbeschreibliches Leid und Brände dort, teilte ein örtlicher Polizeisprecher über Facebook mit. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben allerdings nicht. Russland wirft der Ukraine vor, chemische und biologische Waffen zu besitzen, was die Ukraine bestreitet. Die Nato wiederum befürchtet, dass Russland nur einen Vorwand sucht, um selbst solche Waffen einzusetzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.03.2022 13:30 Uhr