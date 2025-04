Kiesewetter fordert Aufrüstung der Bundeswehr mit Drohnen

Berlin: Der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter fordert mehr Drohnen für die Bundeswehr. Man brauche künftig bewaffnete Drohnen sowie Drohnenabwehr in jedem Verband und jedem Bereich der Streitkräfte, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die aktuellen Defizite im Bereich der Drohnen seien "gravierend", kritisierte Kiesewetter. Der deutschen Armee fehle es an Fähigkeiten zur Drohnenabwehr und zu elektronischer Kampfführung, sowie an bewaffneten Drohnen. Dies stelle eine Sicherheitsbedrohung dar. Das Verteidigungsministerium hatte in der vergangenen Woche zwei Verträge zur Beschaffung von Kamikaze-Drohnen unterzeichnet, die von der Bundeswehr erprobt werden sollen.

