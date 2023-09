Kieler IfW rechnet mit stärker schrumpfender deutscher Wirtschaft

Kiel: Das Institut für Weltwirtschaft hat seine Konjunkturprognose nach unten korrigiert. Demnach wird die deutsche Wirtschaft dieses Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen. Bislang war das IfW von einem Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen. IfW-Chef Schularick sagte, Deutschland bekomme nun auch zu spüren, dass sein altes industrielles Geschäftsmodell nicht mehr funktioniere. Außerdem belasteten die höheren Zinsen die Wirtschaft im In- und Ausland. Neben China schwächelten auch andere wichtige Industrieländer wie Südkorea. Klagen kommen auch vom Bundesverband Groß- und Außenhandel. Protektionismus, Bürokratie und wirtschaftliche Probleme in China und den USA bremsten deutsche Exporte. Bundesbankpräsident Nagel sagte hingegen, trotz der Konjunkturflaute solle man sich 'Made in Germany' nicht kleinreden lassen. Das deutsche Wirtschaftsmodell sei kein Auslaufmodell, es brauche aber ein Update, so Nagel im "Handelsblatt".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 14:00 Uhr