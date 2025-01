Kiel und Wolfsburg spielen Unentschieden

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Kiel mit einem 2:2 in Wolfsburg gestern Abend einen Punkt im Abstiegskampf geholt. In der zweiten Liga rutscht Fürth nach einer 2:4-Niederlage gegen Kaiserslautern tiefer in den Tabellenkeller.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 06:00 Uhr