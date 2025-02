Kibbuz bestätigt Tod von Shiri Bibas, sechs weitere Hamas-Geiseln sollen freikommen

Jerusalem: Der Kibbuz Nir Oz hat den Tod seiner Bewohnerin Shiri Bibas in Hamas-Geiselhaft bestätigt. Die Terroristen hatten den Leichnam der Frau zuvor an Israel übergeben. Die junge Mutter werde in Israel an der Seite ihrer beiden kleinen Söhne beerdigt, teilte der Kibbuz mit. Israelischen Angaben zufolge wurden sie von den Terroristen ermordet. Die Hamas hatte am Donnerstag vier Leichen an Israel übergeben, anders als angegeben, war darunter jedoch nicht die tote Mutter. In diesen Minuten sollen sechs weitere Menschen frei kommen, die von der Hamas am 7. Oktober in den Gazastreifen veschleppt worden waren. Im Gegenzug ist vorgesehen, dass Israel rund 600 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlässt. Bislang sind 19 israelische Geiseln freigegeben worden.

