KI soll Plastikmüll im Meer erkennen und erfassen

Papst Franziskus wird in Rom notoperiert

Rom: Papst Franziskus ist am Mittag für eine Notoperation in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Grund ist ein drohender Darmverschluss, der am Nachmittag behandelt werden soll. Das teilte die Pressestelle des Heiligen Stuhls mit. Dafür wird der Pontifex in Vollnarkose versetzt. Der Eingriff sei notwendig geworden, weil der 86-Jährige in den vergangenen Tagen immer wieder Schmerzen hatte. Im Anschluss an die Not-OP muss der Papst noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Schon vor zwei Jahren wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche am Darm operiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2023 13:15 Uhr