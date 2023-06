KI soll Plastikmüll im Meer erkennen und erfassen

Meldungsarchiv - 07.06.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Oldenburg: Künstliche Intelligenz soll künftig den Plastikmüll auf den Weltmeeren aufspüren und erfassen. Wissenschaftler des Deutschen Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz haben ein entsprechendes Projekt vorgestellt. Sie entwickelten KI-Systeme, die an Überwachungsflugzeugen angebracht werden. Noch während eines Flugs erkennt die KI einen Müll-Hotspot und bestimmt die Details. Säuberungsaktionen könnten damit gezielt dort angesetzt werden, wo der meiste Müll treibt, so die Wissenschaftler. Nach Angaben der Umweltorganisation WWF landen pro Jahr 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll in Seen, Flüssen und Meeren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2023 13:00 Uhr