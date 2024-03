KI kann laut Studie mehr als ein Drittel der hochqualifizierten Jobs erledigen

Nürnberg: Mehr als ein Drittel der Tätigkeiten von Hochqualifizierten können von Computern erledigt werden. Das ist das Ergebnis einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB. Die Künstliche Intelligenz sei mittlerweile in der Lage, viele Aufgaben am Computer zu übernehmen, die bislang als nicht automatisierbar galten. Der Schlüssel zu guten Ergebnissen seien die Textbefehle, die der KI erteilt würden, heißt es in der IAB-Studie. Gleichzeitig würden die Technologie aber auch helfen, neue Jobs zu schaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 12:00 Uhr