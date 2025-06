KI befeuert laut NDR-Recherche globale Cyber-Krimininalität

Berlin: Internationale Betrugsnetzwerke profitieren offenbar immer mehr von Künstlicher Intelligenz und treiben damit weltweit ihr Unwesen. Nach einer Recherche des NDR befinden sich diese Netzwerke vor allem in Südostasien. Wie aus einem Bericht der Vereinten Nationen hervorgeht, werden dort im großem Stil Menschen als sogenannte Scammer festgehalten. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen würden sie in die Region gelockt und zu den Betrugstaten gezwungen. Viele werden den Recherchen des NDR zufolge sogar gefoltert. Durch den Einsatz von KI können Scammer etwa Sprachbarrieren leicht überwinden. Nach Einschätzung der UN-Organisation für Drogen- und Kriminalitätsbekämpfung trifft der Betrug zunehmend Menschen in Europa und Amerika. Jährlich werden demnach knapp 40 Milliarden US-Dollar erbeutet. Die NDR-Doku läuft heute Abend um 22 Uhr im Ersten.

