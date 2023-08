Kfz-Versicherungen werden in 15 Bezirken in Bayern günstiger

München: Viele Autofahrer in Bayern können im kommenden Jahr mit einer günstigeren Haftpflichtversicherung rechnen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft geht davon aus, dass es in 15 Kfz-Zulassungsbezirken bessere Einstufungen geben wird. Dazu zählen die Städte Landshut und Regensburg sowie die Landkreise Bayreuth und Rosenheim. Betroffen sind laut GDV rund 980.000 Autofahrer. In 10 Bezirken müssen Kfz-Versicherte dagegen mehr zahlen, etwa in Neu-Ulm, Fürth und Aschaffenburg. Der GDV schaut sich an, wo es besonders viele und teure Schäden gibt und wo es dagegen wenig kracht. Danach werden die Fahrzeughalter in Regionalklassen eingestuft.

