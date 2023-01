KfW warnt vor nachhaltigem Wohlstandsverlust in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 22.01.2023 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die staatliche Förderbank KfW warnt vor einem sinkenden Wohlstand in Deutschland. Eine in der "Frankfurter Allgemeinen" veröffentlichten Studie nennt als Ursachen Fachkräftemangel und die schwache Entwicklung bei der Produktivität. Wenn sich an dieser bedrohlichen Entwicklung nichts ändere, so die KfW, seien zunehmende Konflikte um die Verteilung von knapper werdenden Ressourcen zu erwarten. Die schrumpfende Zahl inländischer Arbeitskräfte und die immer geringeren Effizienzuwächse stellten eine einzigartige Herausforderung dar, die in der Nachkriegszeit neu für Deutschland sei. Die KfW empfiehlt deshalb, mehr Menschen in Deutschland in Arbeit zu bringen, mehr Zuwanderer ins Land zu locken und die Arbeitsproduktivität zu steigern.

