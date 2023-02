KfW-Förderbank warnt vor Fake-Websites

Kurzmeldung ein/ausklappen Unesco sorgt sich um Welterbestätten in Syrien und der Türkei

Paris: Bei den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind nach Angaben der Unesco auch viele Welterbestätten zerstört oder beschädigt worden. Die UN-Organisation erstellt derzeit eine Übersicht, um die betroffenen Kulturstätten schnell sichern und stabilisieren zu können. Besorgt zeigte sich die Unesco über die Situation im syrischen Aleppo. Die Zitadelle in der Altstadt sei schwer beschädigt, der Westturm der alten Stadtmauer eingestürzt. Das imposante Gebäude aus dem 13. Jahrhundert gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. In der Türkei brachen unter anderem an der Welterbestätte der Festung von Diyarbakir und der Hevsel-Gärten mehrere Gebäude zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2023 18:00 Uhr