Kerber verpasst drittes Wimbledon-Finale

CSU liegt laut Bayerntrend-Umfrage bei 36 Prozent Zustimmung

München: Die CSU liegt in der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl in Bayern bei nur noch 36 Prozent Zustimmung. Gegenüber dem historisch schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl 2017 wäre das ein Verlust von weiteren rund drei Punkten. Das hat der vom BR in Auftrag gegebene "BayernTrend" von Infratest dimap ergeben. Die Grünen liegen danach mit 18 Prozent klar auf Platz zwei, was rund acht Punkte mehr als vor vier Jahren wären. Die FDP wäre mit elf Prozent aktuell drittstärkste Kraft, gefolgt von der AfD mit zehn Prozent und der SPD mit neun Prozent. Die Freien Wähler stehen mit sechs Prozent besser da als vor vier Jahren. Die Linke liegt mit vier Prozent unter ihrem Ergebnis von 2017.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.07.2021 18:15 Uhr