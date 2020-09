Kerber verliert bei den French Open in der ersten Runde

Seehofer will mit EU-Kollegen über Asylpolitik beraten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer will bei einem zusätzlichen Treffen mit seinen Kollegen aus anderen EU-Staaten die gemeinsame Asylpolitik voranbringen. Dafür lädt er im November zu einem Gipfel nach Brüssel. Es sei wichtig, sich auch in kleineren Gruppen beraten zu können. Das sei bei einer Videokonferenz so nicht möglich. Seehofer strebt eine grundsätzliche Einigung an, wie die EU mit Flüchtlingen umgehen soll. Auf dem Tisch liegt der Vorschlag der EU-Kommission, die künftig Migranten direkt an den Außengrenzen registrieren lassen will. EU-Staaten, die niemanden aufnehmen wollen, sollen ihren Beitrag leisten, indem sie abgelehnte Asylbewerber abschieben. Gelingt ihnen das nach acht Monaten nicht, müssen sie die Menschen bei sich aufnehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2020 19:00 Uhr