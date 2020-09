Nachrichtenarchiv - 01.09.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Angelique Kerber hat bei den US-Open die zweite Runde erreicht. Die 32 Jahre alte Kielerin gewann ihr Auftaktmatch gegen Ajla Tomljanovic aus Australien klar in zwei Sätzen. Auch Alexander Zverev steht in Runde zwei. Er besiegte den Südafrikaner Kevin Anderson in vier Sätzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2020 00:00 Uhr