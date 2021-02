Kerber, Siegemund und Petkovic scheitern in erster Runde der Australien Open

Nachrichtenarchiv - 08.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Melbourne: Bei den Australien Open sind die deutschen Tennisspielerinnen Angelique Kerber, Laura Siegemund und Andrea Petkovic in der ersten Runde ausgeschieden. Kerber verlor gegen die US-Amerikanerin Bernarda Pera in zwei Sätzen. Siegemund war gegen die Topfavoritin Serena Williams chancenlos. Andrea Petkovic unterlag in drei Sätzen der Tunesierin Ons Jabeur.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 06:00 Uhr