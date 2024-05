Kerber ist bei French Open in erster Runde ausgeschieden

Paris: Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist bei den French Open in Runde zwei eingezogen. Er schlug den Argentinier Roman Andres Burruchaga klar in drei Sätzen. Ausgeschieden in Runde eins ist hingegen Angelique Kerber. Tamara Korpatsch dagegen gewann ihr Auftaktmatch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 20:30 Uhr