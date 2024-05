Kerber bei French Open in erster Runde ausgeschieden

Paris: Für Tennisprofi Angelique Kerber ist bei den French Open schon in der ersten Runde Schluss. Nachdem sich der Beginn ihres Auftaktmatches wegen Regens bis in den Nachmittag hinein verzögert hatte, unterlag die 36-jährige Kielerin schließlich der Niederländerin Arantxa Rus klar in zwei Sätzen. Bei den Männern ist am Abend Jan-Lennard Struff gegen den Argentinier Roman Andres Burruchaga gefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 18:15 Uhr