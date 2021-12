Kentucky geht nach Tornados von mehr als 80 Toten aus

Tausende Österreicher protestieren gegen Impfpflicht

Wien: Abermals sind heute in mehreren Orten in Österreich viele tausend Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu protestieren. Nach Schätzungen der Polizei waren es allein in Graz rund 17.000 Menschen, die vor allem gegen die Impfpflicht protestierten. Auch in Bregenz, St. Pölten und Innsbruck gab es Demonstrationen. Heute ist der landesweite Lockdown nach drei Wochen zu Ende gegangen - allerdings nur für Geimpfte und Genesene. Schon gestern hatten sich auch in der Hauptstadt Wien mehr als 40 000 Menschen zu Protesten versammelt. Seit die Regierung die Einführung einer Impfpflicht zum ersten Februar verkündet hat, gibt es immer wieder Demonstrationen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2021 20:00 Uhr