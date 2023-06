Kennzeichnungspflicht für Schweinefleisch stößt auf Kritik

Meldungsarchiv - 16.06.2023 18:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Deutsche Bauernverband hat die geplante Kennzeichnungspflicht für Schweinefleisch kritisiert. Verbandspräsident Rukwied sagte der "Rheinischen Post", man müsse befürchten, dass wegen zu enger Kriterien nur zehn Prozent der Tierhalter eine Förderung für den Umbau ihrer Ställe beantragen könnten. Umwelt- und Tierschutzverbänden geht das Gesetz hingegen nicht weit genug. Foodwatch etwa wies darauf hin, dass eine reine Fokussierung auf die Haltungsbedingungen darüber hinwegtäusche, dass ein großer Teil der Tiere an Krankheiten leide. Das Gesetz hat heute im Bundestag die erste Hürde genommen. Das neue Label soll sich nur auf Schweinefleisch beziehen und enthält fünf Kategorien - von der reinen Stall- bis zur Biohaltung. Bei falschen Angaben sollen Behörden Bußgelder verhängen dürfen. Die CDU warnte in der Debatte vor einem Strukturbruch in der Landwirtschaft. Durch die hohen Auflagen drohe die Tierhaltung ins Ausland abzuwandern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2023 18:45 Uhr