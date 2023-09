Kenias Präsident Ruto betont Chancen für Afrika beim Klimaschutz

Nairobi: In der kenianischen Hauptstadt der erste Afrikanische Klimagipfel begonnen. In seiner Eröffnungsrede betonte Kenias Präsident Ruto die Chancen für afrikanische Staaten durch den Wandel hin zu einer klimaneutralen Weltwirtschaft. Afrika besitze den Schlüssel zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft und sei eine Macht mit ungenutztem Potential. Der dreitägige Afrikanische Klimagipfel gilt als wichtige Etappe auf dem Weg zur Weltklimkonferenz, die Ende November in Dubai beginnt.

